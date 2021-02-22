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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Лукашенко выразил надежду на возобновление в ближайшее время автосообщения с Россией

Белорусский лидер также поблагодарил российского коллегу за возобновление железнодорожного сообщения между странами

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся возобновить автомобильное сообщение между Россией и Белоруссией.

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"Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное [сообщение] откроем. У нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Мы договорились, вы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идем по заболеваемости [коронавирусной инфекцией]", - сказал он в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белорусский лидер также поблагодарил Путина за возобновление железнодорожного сообщения между странами. "Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную способность и возможность перемещаться нашим гражданам через воздушные ворота", - отметил глава республики.

8 февраля после длительного перерыва в железнодорожном сообщении, вызванного пандемией коронавируса, было возобновлено пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией. Отмечается, что билеты на поезда пользуются повышенным спросом.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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