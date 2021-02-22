Кадыров заявил, что не знал Уруского, из-за фото с которым на Украине разгорелся скандал

ГРОЗНЫЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее не знал вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, из-за совместной фотографии с которым на Украине разгорелся скандал. Об этом в своем Telegram-канале заявил сам Кадыров.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль потребовал пояснений от Уруского в связи с его фото рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. При этом он приложил фотографию, на которой видно, что Уруский идет рядом с Кадыровым. Очевидно, снимок сделан на полях крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны", - написал Кадыров.

Он посоветовал Урускому распечатать снимок и повесить "на самое почетное место дома и на работе".

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.