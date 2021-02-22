В РПЦ не планируют создавать свою криптовалюту

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не планирует создавать собственную криптовалюту для пожертвований или принимать их в биткойнах, сказал в понедельник председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я думаю, что пожертвования биткойнами мы вряд ли будем принимать, и свою валюту вряд ли будем делать. А по телефону, я думаю, что вполне можно сделать пожертвование на храм", - сказал митрополит во время прямого эфира, транслировавшегося на YouTube и сайте Jesus-portal.ru. Так он ответил на вопрос зрителя о том, принимает ли РПЦ пожертвования в биткойнах и намерена ли заводить собственную криптовалюту.

Тем не менее, отметил он, у многих храмов есть сайты и возможность перевести им пожертвования, в том числе - на благотворительность.