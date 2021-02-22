Премьер Британии сообщил, что карантинные ограничения в стране начнут сниматься 8 марта

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании из-за новой волны пандемии коронавируса, начнется 8 марта с открытия школ. Об этом заявил, выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Через две недели, начиная с сегодняшнего дня, школьники и студенты во всех школах и других образовательных учреждениях смогут безопасно вернуться к обучению лицом к лицу", - сказал премьер. Глава правительства добавил, что требование к людям не выходить из дома без особой надобности сохранится до 29 марта.

Данные послабления касаются Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно определяют политику в области карантинных мер. Однако обычно их действия в этом вопросе синхронизированы с шагами, которые делает Лондон.