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Пандемия COVID-19
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Премьер Британии сообщил, что карантинные ограничения в стране начнут сниматься 8 марта

Снятие ограничительных мер начнется с открытия школ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании из-за новой волны пандемии коронавируса, начнется 8 марта с открытия школ. Об этом заявил, выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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"Через две недели, начиная с сегодняшнего дня, школьники и студенты во всех школах и других образовательных учреждениях смогут безопасно вернуться к обучению лицом к лицу", - сказал премьер. Глава правительства добавил, что требование к людям не выходить из дома без особой надобности сохранится до 29 марта.

Данные послабления касаются Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно определяют политику в области карантинных мер. Однако обычно их действия в этом вопросе синхронизированы с шагами, которые делает Лондон.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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