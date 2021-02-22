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Google снимет запрет на политическую рекламу, введенный после штурма Капитолия

После снятия ограничений рекламодателям необходимо будет использовать инструмент самообслуживания на портале Google Ads

ТАСС, 22 февраля. Платформы американской компании Google возобновят со среды размещение политической рекламы, приостановленное после беспорядков 6 января в Капитолии. Об этом в понедельник сообщает информационный портал Axios.

Запрет, вступивший в силу 13 января, предполагает, что рекламодатели не могут размещать какую-либо политическую рекламу на платформах компании. Об этом говорилось в письме, которое пользователи получили в прошлом месяце. После снятия ограничений рекламодателям для возобновления покупки рекламы необходимо будет использовать инструмент самообслуживания на портале Google Ads.

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