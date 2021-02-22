Лукашенко привез в подарок Путину белорусские аналоги хамона и пармезана

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Сочи корзину с белорусскими продуктами в подарок президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА , которое ссылается на фотографию корзины с подарком, опубликованную Telegram-каналом "Пул первого", близким к пресс-службе белорусского президента.

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В корзине в основном мясные продукты и сыры различных белорусских производителей. Судя по этикеткам, среди привезенных в подарок образцов белорусской продукции - аналоги испанской ветчины хамон и итальянского сыра пармезан. В корзине есть и более традиционные для Белоруссии продукты, такие как сало.

БелТА подчеркивает, что ранее на переговорах президент России дал высокую оценку белорусскому продовольствию. Владимир Путин отметил, что в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и доступные по цене.