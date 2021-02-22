ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от коронавируса для людей

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сейчас не располагает информацией о том, что какие-либо вакцины от коронавируса могут представлять опасность для людей. Об этом сообщила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Это очень важный вопрос, пациентам необходимо понимать, насколько эффективным является мониторинг безопасности, особенно с учетом того, что вакцины появились на рынке в очень сжатые сроки", - отметила эксперт. По ее словам, каждая страна занимается таким мониторингом самостоятельно, а ВОЗ, в свою очередь, занимается координационными аспектами.

"У нас есть Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, который рассматривает данные каждую неделю, поступающие от всех стран, всех производителей и всех регуляторов, - подчеркнула Сваминатан. - Сейчас уже введено 200 млн доз вакцин в различных странах, и нет никаких сигналов в плане безопасности, которые вызывали бы у нас серьезную обеспокоенность. Но будем продолжать обрабатывать поступающие данные и осуществлять мониторинг".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 111,4 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 177 330 случаев заражения, выздоровели 3 726 388 человек, умерли 83 630.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в мире вакцинировались 204,8 млн человек, из них обе дозы вакцины получили 36,8 млн. Лидерами по числу получивших вакцину являются США (61,3 млн человек), Китай (40,5 млн) и Европейский союз (26,2 млн).