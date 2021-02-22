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Высокогорное село Куруш в Дагестане обеспечили скоростным интернетом

Там проживают около 800 человек

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Скоростной интернет в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" появился в высокогорном селе Куруш Дакузпаринского района Дагестана. Об этом во вторник сообщил министр цифрового развития республики Сергей Снегирев.

"Работы в рамках нацпроекта были начаты еще в 2019 году, в 2020 они завершены. Сегодня можем с уверенностью заявить, что самое высокогорное село Европы полностью обеспечено высокоскоростным интернетом. Для нас это было крайне важно, особенно в условиях пандемии, когда дети спокойно занимались на удаленке. Конечно, в селе ещё имеются трудности в части обеспечения сотовой связью. Вскоре и эти вопросы нам удастся решить", - сказал собеседник агентства.

Куруш расположено на высоте 2 560 м над уровнем моря. В селе проживают около 800 человек.

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