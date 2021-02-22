В Петербурге прекратили расследование первого в России дела о фейке про коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Первое в России уголовное дело по статье 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", которое было возбуждено в Санкт-Петербурге в прошлом году, прекращено. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Ясман.

"Дело прекращено в связи с отсутствием события преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда было прекращено расследование.

В апреле прошлого года сообщалось, что по материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах заражения коронавирусной инфекцией. Как установило ведомство, 2 апреля 2020 года на стене сообщества "Новости Сестрорецка" в сети "ВКонтакте" пользователем было опубликовано сообщение о том, что в поликлинике города Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс, но ему пришлось добираться на общественном транспорте.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи провели обыск в квартире члена территориальной избирательной комиссии № 13 в Курортном районе Петербурга Анны Шушпановой, она была доставлена в отдел на допрос. Ясман тогда уточнял, что ее допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Сама Шушпанова рассказывала журналистам, что о ситуации в поликлинике ей сообщил житель Сестрорецка, после чего она написала пост и отправила его модераторам сообщества "Новости Сестрорецка". Женщина отмечала, что данное сообщение было опубликовано модератором группы.

О поправках в УК РФ

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств. Такими обстоятельствами признаются ЧС природного, техногенного, в том числе экологического характера, эпидемии, аварии, катастрофы, которые либо повлекли, либо могли повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года или ограничения свободы на срок до 3 лет.