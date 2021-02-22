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Пандемия COVID-19

Французское Фармацевтическое агентство запретило продажу спрея против коронавируса Biokami

Согласно сообщениям производителя, этот спрей на основе ионизированной воды "нейтрализует вирус Sars-CoV-2 более чем на 99%"

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Французское Фармацевтическое агентство (ANSM) запретило продажу, рекламу и использование назального спрея производства Pharma & Beauty - Centrepharma против коронавируса на основе ионизированной воды. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении агентства.

"Мы были проинформированы о намерении компании выпустить на рынок продукт под названием Spray Nasal COV-Defense или Spray nasal Biokami, - отмечается в коммюнике. - Согласно сообщениям производителя, этот спрей на основе ионизированной воды "нейтрализует вирус Sars-CoV-2 более чем на 99%".

При этом, заявили специалисты ANSM, регулятор не получил "никаких данных клинической проверки, демонстрирующих эффективность и безопасность использования этого спрея". "До получения дополнительной информации мы приостанавливаем выпуск, распространение, рекламу и использование этого спрея", - подчеркнули в агентстве.

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ФранцияПандемия COVID-19
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