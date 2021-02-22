Власти Мехико начнут вакцинацию "Спутником V" с 24 февраля

МЕХИКО, 22 февраля. /ТАСС/. Прививочная кампания с использованием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в столице Мексики 24 февраля. Об этом сообщило в понедельник правительство мегаполиса на сайте, посвященном вакцинации.

"На втором этапе вакцинации, который начнется 24 февраля, будут прививать людей старше 60 лет, проживающих в округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько, - говорится в записи. - Мы будем использовать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РФ, которая более широко известна под названием "Спутник V". Нужно отметить, что у нее уже есть все необходимые разрешения для применения в нашей стране". Первая партия российского препарата будет доставлена в Мексику поздно вечером в понедельник (утро вторника мск).

С конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились, согласно примерным оценкам Минздрава, около 2,23 млн человек. Умерли 180 107 пациентов, почти 1,6 млн человек выздоровели. Эпидемическая ситуация в стране на протяжении последних недель продолжает улучшаться.

Власти Мексики с конца декабря использовали почти 1,69 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca для защиты медицинского персонала и пожилого населения соответственно. Обе дозы препарата получили уже более 453 тыс. человек.