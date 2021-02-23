Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложит во вторник венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. Вместе с ним в церемонии обычно принимают участие и другие государственные и политические деятели, в том числе члены правительства, представители Совета безопасности, Госдумы и Совета Федерации.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 23 февраля Путин будет работать в Кремле. Он уточнил, что после возложения венка у российского лидера запланированы рабочие встречи. "Это выходной день в стране, но у президента много встреч - это не публичные встречи, но они рабочие", - отмечал представитель Кремля.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 года назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".