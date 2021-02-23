Россияне празднуют День защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россияне отметят День защитника Отечества патриотическими акциями, музейными программами и спортивными состязаниями.

Начнутся празднования с официальных мероприятий. Во всех городах, воинских частях и гарнизонах отдадут дать памяти защитникам Отечества, возложив венки и цветы к мемориалам. После того, как центральные площади городов России покинут почетные караулы, там начнутся празднования. Несмотря на морозы, снегопады и остающиеся ограничения из-за пандемии, в каждом регионе для россиян подготовлены особые программы.

Память героев

"Единая Россия" в этот день проведет акцию "Защитим память героев". Ее инициатором выступил руководитель думских единороссов Сергей Неверов на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. В День защитника Отечества весь актив "Единой России" вместе с гражданами, общественниками и депутатами всех уровней в знак единства с поколением победителей возложит цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны.

Представители движения "Волонтеры Победы" в этот день по всей стране навестят ветеранов, поздравят их с праздником и окажут необходимую социально-бытовую помощь. Как сообщили ТАСС в организации, например, в Дагестане в честь Дня защитника Отечества "Волонтеры Победы" исполнят желания ветеранов и устроят концерты под балконами с участием духового оркестра, в Саратовской и Орловской областях активисты вручат ветеранам поздравительные открытки и сувениры, сделанные вместе с детьми.

Провести традиционные митинги по случаю 23 февраля намерены и другие политические партии.

В Москве и Подмосковье

Праздничная программа запланирована в столичных парках. Гостей ждут как онлайн-, так и офлайн-мероприятия. Усадьба "Воронцово", парк "Красная Пресня" и Таганский парк приглашают на популярную тактическую игру "Лазертаг". Бабушкинский парк в этот день в полдень проведет для детей творческий мастер-класс в онлайн-формате. Ребята смогут нарисовать планирующий над полями самолет.

Праздничную программу подготовили и московские кинотеатры. Например, в киносети "Москино" с 22 по 24 февраля организованы бесплатные показы фильмов. Чтобы посетить тот или иной фильм, зрителям необходимо пройти онлайн-регистрацию.

В Подмосковье в праздничный день Военно-технический музей проведет фестиваль солдатской каши. Для посетителей будут подготовлены костровые площадки и котелки. Музей предоставит и набор продуктов, из которых любой желающий сможет приготовить кашу. Ленино-Снегиревский военно-исторический музей организует семейную интерактивную развлекательную программу "День настоящих мужчин", а в историко-культурном центре "Ратная конница" состоится открытие выставки мастера батальных сцен Марка Домащенко и экспозиции Филиппа Москвитина.

Музейный комплекс "Дорога памяти" у стен Главного храма Вооруженных сил РФ организует военно-историческую реконструкцию, посвященную Корсунь-Шевченковской наступательной операции, по итогам которой командовавший операцией генерал армии Иван Конев был удостоен звания Маршал Советского Союза. Кроме того, там можно будет посмотреть военную технику и оружие и отведать блюда полевой кухни. Наро-Фоминский историко-краеведческий музей развернет на улице выставку "Мужество. Доблесть. Честь" и проведет соревнования по разборке и сборке автомата АК-47.

Спортивные соревнования

Первым память защитников Отечества почтит Дальний Восток. Во Владивостоке к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" и стеле "Владивосток - город воинской славы" торжественно возложат гирлянды и цветы. Позже на центральной площади города жители смогут увидеть показательные выступления казачьих отрядов, спортсменов и десантно-штурмового батальона.

В Южно-Сахалинске на территориях большинства скверов и площадей пройдут разнообразные конкурсы, будут открыты тематические зоны, пройдут мастер-классы по оформлению снежных скульптур и соревнования по мини-футболу.

Спортивные соревнования пройдут и в северной столице России - Санкт-Петербурге. Там будет организован 13-километровый лыжный поход, который пройдет по памятным местам битвы за Ленинград. На всем протяжении участников будет сопровождать экскурсовод с рассказом о боевых действиях, проходивших на территории Ленинградской области в период Великой Отечественной войны.

В столице Карелии Петрозаводске также встанут на лыжи. Участникам празднеств предложат попробовать себя на знаменитом 550-километровом маршруте "Лыжня Антикайнена", названного в честь рейда лыжного отряда под командованием Тойво Антикайнена в глубокий тыл противника в период белофинской интервенции в 1920-х годах на севере Карелии.

Акции памяти

Общественное движение "Бессмертный полк России" проведет в День защитника Отечества возложения цветов и другие памятные мероприятия в нескольких регионах России, в том числе в Ленинградской, Воронежской, Архангельской, Тверской, Нижегородской, Тульской областях и в Алтайском крае. В Ростове-на-Дону 23 февраля будет открыта памятная плита, посвященная подвигу курсантов шести ростовских военных училищ, вставших на защиту города в 1941 году. В городе Волхове Ленинградской области активисты "Бессмертного полка России", ветераны и учащиеся Волховской средней школы № 6 проведут митинг у памятника летчикам 29-го гвардейского истребительного авиационного полка, защищавшего город от налетов вражеской авиации в годы войны.

Активисты региональных отделений "Поискового движения России" в честь праздника организуют церемонии захоронения и передачи останков павших солдат. Так, в Тобольске Тюменской области при участии представителей администрации города пройдет церемония захоронения красноармейца Михаила Балина. А в Рязани поисковики проведут церемонию передачи именной записки родственникам бойца Николая Абакумова, найденного в Кировском районе Ленинградской области.

В морозы

В некоторых российских регионах в программу праздничных мероприятий внесла свои коррективы погода. В Архангельске в этом день ожидаются 30-градусные морозы, поэтому из уличных мероприятий в городе состоится только возложение цветов к Вечному огню. Но жители города не останутся без праздника. В самом большом музее Архангельска - Гостином дворе - подготовили специальную программу, посвященную самым ярким страницам истории страны: истории основания города и строительства первых кораблей в Архангельске, Петру I, Михаилу Ломоносову и Федору Абрамову. Кроме того, несмотря на сильные морозы, в Коряжме 23 февраля запланированы областные соревнования по мотоциклетному спорту "На страже отечества".

Суровые погодные условия не страшат и жителей Республики Коми. По информации администрации Сыктывкара, в праздничные выходные в регионе пройдет множество спортивных состязаний, в том числе на открытом воздухе, несмотря на сильные морозы, которые ожидаются в эти дни - до минус 40 градусов.

Кроме того, Национальная галерея и Национальный музей Республики Коми приготовили ряд интерактивных программ и будут работать в этот день бесплатно для всех желающих.

В Вологде, где прогнозируются такие же сильные морозы, тоже планируется праздничная концертная программа - всероссийская акция "В армию на денек", где гостей ждут интерактивные и спортивные площадки, полевая кухня, выставка спецтехники.

На Мамаевом кургане

В Волгограде по традиции многие жители города в праздник поднимутся семьями на Мамаев курган, придут в музей-панораму "Сталинградская битва". Здесь откроется выставка "Жизнь как подвиг. Летчик Михаил Девятаев", подготовленная Красногорским филиалом Музея Победы. Проект рассказывает о жизненном пути советского летчика Девятаева, совершившего 8 февраля 1945 года во главе группы советских военнопленных беспрецедентный побег на бомбардировщике с секретной гитлеровской базы ракет ФАУ "Пенемюнде". Кроме того, на Мамаевом кургане два артиллерийских расчета 76-мм пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произведут "Выстрел памяти" в честь героев Сталинградской битвы.

На Северном Кавказе ко Дню защитника Отечества подготовили не только традиционные поздравления, но и активности для туристов. Например, в Железноводске в праздничный день проведут первые в истории города "Железные игры", где все желающие смогут научиться укладывать парашют. В Ессентуках любители зимнего плавания проведут акцию "Сильные духом" - заплыв "моржей" пройдет на городском озере при температуре воды не выше 2-3 градусов.

В Дагестане этот день пройдет день открытых дверей на Каспийской флотилии. В Кабардино-Балкарии большинство активностей, посвященных Дню защитника Отечества, пройдут в режиме онлайн либо с ограниченным числом участников (из-за пандемии в регионе запрещены мероприятия с участием более 50 человек). Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник проведет акцию "Посети музей с папой", в рамках которой отцы и сыновья смогут бесплатно посетить музеи республики. В Ингушетии во дворце спорта "Магас" проведут региональный турнир по джиу-джитсу, участниками которого станут команды из регионов России.

Салют

Согласно приказу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, торжественные салюты пройдут в десяти городах-героях - Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В Москве военнослужащие единственного в российской армии салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии В. Михалкина раскрасят вечернее небо Москвы в цвета государственного флага страны.

Салютные установки будут размещены в трех точках столицы - на Лужнецкой набережной, на Поклонной горе и в парке ВДНХ.

Ровно в 21:00 мск военные дадут 30 салютных залпов. Самые масштабные стрельбы будут проведены на Лужнецкой набережной, где планируется использовать 40 салютных установок и 18 легендарных артиллерийских орудий калибра 76 мм "ЗИС-3" образца 1942 года.