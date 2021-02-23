В Гидрометцентре рассказали, когда на европейскую часть России придет оттепель

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Оттепель придет в Москву и несколько других регионов запада европейской части России в четверг и продлится до конца февраля. Температура будет выше нормы на 6-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг резкое изменение погоды. Придет оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне минус 8-10 градусов, дневные ближе к вечеру вырастут до 2-4 градусов тепла. Такие резкие изменения коснутся западной части европейской территории страны, остальные регионы останутся верны морозу. И такая погода сохранится до конца месяца", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 6-8 градусов выше нормы. Однако оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

"За 24, 25, 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков. Будут и дожди. Кроме того, будет усиление ветра до 15 метров в секунду", - пояснил метеоролог.

Вильфанд советует жителям этих территорий не ассоциировать такое резкое потепление с приходом весны. "Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды", - отметил он.