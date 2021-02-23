Жителей Чехии обяжут носить респираторы в общественных местах

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло решение обязать жителей республики с четверга носить в общественных местах респираторы, обеспечивающие по сравнению с медицинскими масками повышенную степень защиты от заражения коронавирусом. Об этом сообщил журналистам в понедельник вечером министр здравоохранения страны Ян Блатный.

"Правительство обязало с четверга носить респираторы или две наложенные на себя медицинские маски, изготовленные из предусмотренных [гостами] специальных материалов, в местах повышенной концентрации граждан, - отметил он. - Это касается, например, магазинов, общественного транспорта, аэропортов и медицинских учреждений. Респираторы станут обязательными при поездках в автомобилях, если в них не едут проживающие совместно члены одной семьи".

Это решение правительством было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Чехии. На территории республики стремительно распространяется британский штамм коронавируса. "Данная мера [обязанность носить респираторы], как мы ожидаем, должна обеспечить снижение переноса [коронавирусной] инфекции", - сказал Блатный.

Глава Минздрава предлагал ранее ввести обязанность носить респираторы уже с начала текущей недели. Правительство решило отодвинуть этот срок на несколько дней, чтобы, как сказал Блатный, граждане успели их приобрести. Контроль за выполнением нового требования возложен на полицию. На нарушителей будут накладываться штрафы.

Между тем с конца прошлой недели, после анонсирования Блатным введения новой меры санитарно-эпидемической безопасности, спрос на респираторы в республике резко возрос. Многие аптеки уже не имеют их в продаже.

В Чехии с 5 октября прошлого года восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 28 февраля. В стране открыты лишь аптеки и магазины, обеспечивающие первоочередные потребности населения. Ресторанам и кафе разрешено осуществлять продажу блюд и напитков исключительно навынос через специально оборудованное окно выдачи. В республике действуют и другие жесткие ограничения, направленные на сокращение социальных контактов, включая запрет на свободное передвижение граждан по ночам. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.