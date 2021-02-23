Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент также выразил особую благодарность ветеранам - "великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться". Он отметил, что благодаря их "немеркнущему героизму" в России "так крепки традиции патриотизма".

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием. <...> Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга", - сказал он в поздравлении с Днем защитника Отечества на телеканале "Россия-24".

Путин подчеркнул, что одним из свидетельств укрепления авторитета вооруженных сил является усиливающийся интерес молодого поколения к воинским специальностям. "Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища - на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества. И уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам", - добавил он, отметив, что именно от офицеров зависит дух воинской службы.

"Поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству, и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России. <...> От всего сердца поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровью и всего самого доброго", - подытожил президент.

Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".