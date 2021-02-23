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Пандемия COVID-19
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В США от последствий коронавируса умерли полмиллиона человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 28 млн
© AP Photo/David J. Phillip

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило в США отметку в 500 тысяч. Такие оценки привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса.

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Согласно последним данным, в США заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис в понедельник вечером почтят минутой молчания память полумиллиона умерших из-за коронавируса. Они зажгут свечи, а глава государства также выступит с речью.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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