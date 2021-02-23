Вирджиния станет первым южным штатом США, где отменят смертную казнь

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Законопроект об отмене смертной казни на территории американского штата Вирджиния в понедельник был окончательно одобрен местными законодателями и направлен на подпись губернатору-демократу Ральфу Нортэму, который намерен его подписать. Она, таким образом, станет первым штатом Юга США, где будет на законодательном уровне ликвидирован этот вид наказания, сообщает газета The Washington Post.

Вирджиния станет 23-м штатом, отказавшимся от проведения смертных казней. Они будут заменены пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

Как отмечает газета, этот штат до сих пор являлся лидером по числу приведенных в исполнение на его территории смертных приговоров. Так, за все время существования Вирджинии, которая была сначала английской колонией, а затем штатом в составе США, ее власти казнили почти 1,4 тыс. человек. Первая казнь состоялась еще в 1608 году, когда в Джеймстауне - первом поселении англичан на территории современных США - казнили человека, которого считали испанским шпионом.

"За долгую историю Вирджинии этот штат казнил больше людей, чем какой-либо другой. <...> Пришло время остановить эту машину убийств", - говорится в совместном заявлении губернатора Нортэма, лидера демократического большинства в Сенате штата Ричарда Сэслоу и спикера Палаты представителей штата демократа Эйлин Филлер-Корн.

В декабре несколько десятков членов Конгресса США призывали нынешнего президента США демократа Джо Байдена, который в ходе своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне, добиться ее отмены и на уровне штатов.

В 2019 году, в период президентства республиканца Дональда Трампа, находившийся тогда на посту министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр возобновил практику высшей меры наказания преступников, осужденных на федеральном уровне. В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год, превысило этот показатель по сумме всех штатов.