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Пандемия COVID-19

В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по умершим из-за коронавируса в США

Их число достигло 500 тыс.

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Флаг приспущен на территории посольства России в Вашингтоне в знак солидарности с США, поминающих умерших от последствий коронавируса. Соответствующая фотография комплекса диппредставительства размещена в понедельник вечером в Twitter.

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"Сегодня российский флаг приспущен в знак солидарности с американским народом, скорбящим о потере более 500 тыс. жизней, унесенных пандемией коронавируса", - отмечается в записи посольства.

В годовщину терактов 11 сентября российский флаг также был приспущен на территории российского диппредставительства.

Число умерших из-за коронавируса превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тыс. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 186 824 человека. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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