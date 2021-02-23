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В ГИБДД Москвы рассказали, какие марки автомобилей выбирают мужчины

Среди них - Kia, Hyundai и Volkswagen

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция провела анализ и назвала топ-5 марок легковых автомобилей, которые регистрировали мужчины за последние пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Москвы.

"Топ-5 самых популярных марок легковых автомобилей среди сильного пола распределились следующим образом - Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan. Именно автомобили этих марок наиболее часто регистрировались мужчинами в подразделениях столичной ГИБДД за последние пять лет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "не важно, на чем ты едешь, важно, как".

"Поздравляем всех мужчин с праздником и желаем безопасных дорог", - добавил собеседник агентства.

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