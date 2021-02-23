Российские школьники рассказали, кого считают своими героями

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Большинство опрошенных российских школьников считают своими героями родителей и других членов семьи, на втором месте по популярности у учащихся оказались персонажи кино и мультфильмов - Железный Человек, Наруто и Человек-паук. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" со ссылкой на результаты опроса.

"На вопрос "кто твой герой?" ребята чаще всего называли членов своих семей: мам, пап, дедушек, бабушек, а также своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов. На втором месте по популярности (10,1%) оказались персонажи кино и мультфильмов. Российских школьников, в частности, вдохновляют Железный Человек, Человек-паук и Наруто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5,4% опрошенных заявили, что хотят быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных, 3% считают примером для себя Юрия Гагарина, 2,6% - президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, школьники назвали героями врачей (2,4%), сотрудников МЧС и полиции (2,1%), спортсменов и зарубежных актеров (2%). Около 1% респондентов считают героями учителей, советского маршала Георгия Жукова, русского полководца Михаила Кутузова и революционера Владимира Ленина, 0,7% ребят знают о подвиге Зои Космодемьянской и назвали среди героев ее имя. Вместе с тем 23,4% опрошенных вообще не назвали героев.

Как отметил генеральный продюсер российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" Михаил Чурбанов, слова которого приводит пресс-служба, сегодня можно наблюдать большой запрос на диалог со стороны школьников. "Часто у них нет ответов по многим важным моментам в жизни. И они не понимают, где и кому задать свои вопросы, а загуглить их невозможно. Поэтому наша задача - предоставить подросткам и молодежи возможность для диалога, когда можно не бояться задавать самые сложные вопросы и открыто обсуждать важные темы. Мы, по сути, предоставляем педагогам очень простой в использовании, но крайне эффективный инструмент для воспитательной работы. И видим мощный отклик как со стороны педагогов, так и от самих ребят", - отметил он.

Об опросе и фестивале

Организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" совместно с проектом "Мотивирующие цифровые уроки" провели анонимное анкетирование среди российских школьников в начале 2021 года в рамках Урока мужества и подвига, который проходит в школах с 28 января. Было опрошено более 6 тыс. учащихся 6-11-х классов из 65 регионов РФ.

На Уроке мужества и подвига школьникам предлагается посмотреть короткометражный фильм "#ГероиЕсть" Свердловской киностудии, вместе с учителем обсудить современных героев и ответить на несколько вопросов.

Российский фестиваль кино и интернет-контента "Герои большой страны" - это совместный проект правительства Свердловской области, Свердловской киностудии и фонда развития культуры и кинематографии "Страна". Главные цели фестиваля - популяризировать героев прошлого и настоящего времени, сформировать образ героя будущего. Он реализуется при поддержке Национального благотворительного фонда и Министерства обороны РФ.