В России за сутки выявили 11 823 случая заражения коронавирусом. Это минимум с 8 октября

МОСКВА, 23 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 823, это минимум с 8 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 189 153, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%) и Магаданской области (0,06%).

В частности, за сутки было выявлено 913 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 732 - в Московской области, 409 - в Нижегородской области, 309 - в Ростовской области, 302 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 365 762 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 956. Всего с начала пандемии уже выздоровели 3 739 344 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 723 пациента в Санкт-Петербурге, 502 - в Московской области, 482 - в Пензенской области, 351 - в Нижегородской области, 314 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 417 против 337 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 047 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,01%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 41 летальный исход в Санкт-Петербурге, 33 - в Московской области, 20 - в Воронежской области, 16 - в Краснодарском крае, по 11 - в Тульской области и Красноярском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 198, это минимум с 24 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 970 755 заболевших.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,12%. Днем ранее было выявлено 1 723 инфицированных.

Из-за коронавируса за сутки умерли 49 пациентов, всего в столице зарегистрирован 14 831 летальный исход.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 364 пациента. За все время выздоровели 887 637 человек. В настоящее время в столице болеют 68 287 человек.