Монголия начала вакцинацию населения от коронавируса

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация населения началась во вторник в Монголии, первым привился премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом сообщило агентство МОНЦАМЭ.

"С сегодняшнего дня в стране начинается массовая вакцинация населения. <...> Премьер Оюун-Эрдэнэ первым в стране привился вакциной AstraZeneca во 2-й центральной государственной клинике", - говорится в материале.

В сообщении сказано, что "в ходе вакцинации прививку от коронавируса получат все граждане, начиная с 16-18 летнего возраста". Также отмечается, что вакцинация детей пока не предусмотрена, "так как эта работа находится на этапе исследования".

Как передает МОНЦАМЭ, к июлю Монголия планирует провести масштабную иммунизацию около 2 млн взрослых граждан. При этом "в первую очередь будут привиты служащие, которые работают в ситуациях повышенного риска заражения COVID-19".

Монгольское правительство уже подготовило складские помещения и специализированное оборудование, необходимые для хранения импортных вакцин. Для всеобщей вакцинации граждан Монголия будет использовать четыре вакцины - российскую "Спутник V", вакцину китайской компании Sinopharm, компании Pfizer, а также AstraZeneca.

По официальным данным от 17 февраля, общее число заразившихся в Монголии достигло 2 444, население страны составляет 3,3 млн жителей.