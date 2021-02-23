В Казахстане началась поставка в регионы вакцины "Спутник V", произведенной в Караганде

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) начал поставку в регионы Казахстана вакцины от коронавируса "Спутник V" собственного произведства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана во вторник по итогам визита заместителя премьер-министра республики Ералы Тугжанова на КФК.

"В соответствии с поручением главы государства задача по налаживанию промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня будет произведена отгрузка 90 тыс. доз вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V" - прим. ТАСС) во все регионы Казахстана. В марте 2021 года планируется произвести 150 тыс. доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тыс. доз. Таким образом наше население планомерно будет обеспечено вакциной от COVID-19 в достаточном количестве", - отметил Тугжанов.

По данным пресс-службы, в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между казахстанским предприятием "СК-Фармация" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), планируется поставка более 2 млн доз вакцины с возможностью увеличения до 5 млн доз после прохождения всех стадий испытаний препарата.

"Министерством здравоохранения Казахстана была создана рабочая группа, в которую вошли руководители профильных ведомств, РФПИ, а также специалисты КФК. В короткий срок был проведен трансфер технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегодня мы запускаем полноценное производство "Спутник V" в Республике Казахстан", - рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Минздрав Казахстана 15 февраля выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", произведенную на базе КФК. Первая партия препарата прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.