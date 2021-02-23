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Пандемия COVID-19

В Иране сообщили, что рассчитывают производить около 40 млн вакцин "Спутник V"

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран и Москва договорились о совместном производстве "Спутника V"

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Производственная мощность совместного ирано-российского производства вакцины "Спутник V" может составить более 40 млн доз в год. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

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"Мы ожидаем, что производственная мощность составит более 40 млн доз вакцины ", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана.

10 февраля посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран и Москва договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием "Спутника V". На первом этапе предполагается прививать работников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет.

Теги
ИранРоссияПандемия COVID-19
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