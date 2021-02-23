Спасательный буксир доставил рыболовецкий траулер Polaris в порт Мурманска

МУРМАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Спасательный буксир "Мурманрыба" доставил в порт Мурманска рыболовецкий траулер Polaris, потерявший ход в воскресенье в Баренцевом море. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Мурманск".

"В 12:45 спасательный буксир "Мурманрыба" доставил траулер Polaris в порт Мурманска, в район Мишуково. Буксировка прошла благополучно, в штатном режиме. Погодные условия и ледовая обстановка в допустимых нормах", - сказал собеседник агентства.

В МСКЦ уточнили, что в ближайшее время команда буксира "Мурманрыба" передаст вышедший из строя траулер спасателям буксира "Ковдор", который транспортирует аварийное судно в северную часть пирса Мурманской судоверфи к месту постоянной стоянки, там будет произведен ремонт двигателя.

21 февраля судно Polaris потеряло ход из-за отказа основного двигателя в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области. На борту находятся 10 человек, пострадавших нет. В ночь на 22 февраля Polaris был взят на буксир судном морской безопасности "Мурманрыба". Судно Polaris принадлежит АО "Норд-Вест Ф. К.". Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с траулером Polaris.