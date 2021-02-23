Цветы и венки возложили к памятнику в Берлине в День защитника Отечества

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Работники российских загранучреждений, посольства РФ, представители дипмиссий стран СНГ, участники общественных организаций Германии возложили во вторник венки и живые цветы в Берлине к мемориалу памяти советских воинов в районе Тиргартен. Торжественная церемония прошла в честь Дня защитника Отечества.

Как передает корреспондент ТАСС, среди участников церемонии были также местные жители, представители духовенства, ветеранских организаций.

Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, воздвигнутых в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, где покоится прах воинов, павших при штурме Берлина. Она была сооружена по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским.

Комплекс, расположенный неподалеку от Бранденбургских ворот, представляет собой вогнутый ряд колонн с крупной центральной колонной, на которой стоит бронзовая 8-метровая статуя советского воина. По обе стороны размещаются два танка Т-34 и два артиллерийских орудия. В 2000 году в мемориальном комплексе в Тиргартене были проведены реставрационно-восстановительные работы.