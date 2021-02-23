Причиной смерти Екатерины Градовой стал инсульт

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, которая умерла 22 февраля на 75-м году жизни, стал инсульт. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась в понедельник, сообщила ранее ее дочь, актриса Мария Миронова.

"Причиной смерти стал инсульт", - сказал Варшавер. Он помогает семье с организацией похорон. Ранее директор "Ленкома" сообщил ТАСС, что Градова будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища 24 февраля.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.