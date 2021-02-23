Посол РФ в Узбекистане в День защитника Отечества возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /ТАСС/. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в День защитника Отечества возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель посольства РФ Дмитрий Данилов.

"Глава российской дипмиссии в Узбекистане Владимир Тюрденев 23 февраля принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте", - сказал он.

По его словам, в торжественном мероприятии также приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в столице Узбекистана Михаил Вождаев, представители национальных культурных центров республики и Ташкентской епархии РПЦ.