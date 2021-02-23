Эксперт считает, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России начнется в середине апреля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России начнется в середине апреля, возможно распространение британского штамма инфекции. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала " Москва-24 " во вторник.

"Через 1,5-2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, <...> увидим скачок роста заболеваемости [коронавирусной инфекцией]", - сказал он.

Тимаков отметил, что всплеск заболеваемости может быть очень сильным в случае несоблюдения россиянами рекомендаций по борьбе с коронавирусом. "Через месяц - полтора, может быть, и два, я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус", - добавил инфекционист.

"Нам нужно продержаться, на самом деле, до начала июня - средняя полоса [России], я имею в виду. Регионы, где тепло уже наступает, и солнышко уже вышло, - до начала мая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как долго россиянам нужно будет соблюдать нормы социального дистанцирования и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 111,8 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 189 153 случая заражения, выздоровели 3 739 344 человека, умерли 84 047. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.