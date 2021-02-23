В Литве в День защитника Отечества возложили цветы к могилам советских воинов

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Церемонии возложения венков и цветов к могилам советских воинов прошли в Вильнюсе и в других городах Литвы во вторник по случаю отмечаемого в России Дня защитника Отечества.

Торжественная церемония прошла у Воинского мемориала в столице на Антакальнисском кладбище. В ней приняли участие члены Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, объединений ветеранов Советской армии, представители общественности. От посольств России и Белоруссии к мемориалу были возложены венки.

"Спасибо тем, кто хранит святую память о защитниках родины, отдавших за нее свою жизнь, стоявших и стоящих на страже. Спасибо вам, пришедшим в этот день на мемориал", - обратился к собравшимся посол РФ в Литве Алексей Исаков.

"Пока мы с вами, мы всегда будем чтить этот праздник. Верим, что вслед за нами его будут с достоинством отмечать наши дети", - сказал председатель Республиканской организации ветеранов войны Юлюс Декснис. По всей Литве, по его словам, филиалы ветеранской организации во вторник в честь Дня защитника Отечества возлагают к памятникам и павшим героям цветы и венки.

У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, где состоялась церемония, захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в литовской земле покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.