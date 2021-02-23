В Чечне и Ингушетии почтили память жертв депортации митингами и чтением молитв

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Митинги к 77-летию депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию прошли во вторник в Грозном и Назрани. Также в Чечне и Ингушетии были организованы благотворительные акции, чтение молитв и турнир по борьбе.

По данным МВД по Ингушетии, митинг в Назрани собрал около 500 человек. Его участниками стали жители региона, старейшины, очевидцы, пережившие депортацию, представители власти и общественники, религиозные деятели. Перед началом митинга собравшимися была прочтена молитва по всем погибшим в годы ссылки.

"77 лет нас отделяют от тех страшных дней, когда наши отцы и матери, дети, старики, были погружены в вагоны в нечеловеческих условиях. В это время на фронтах находились более 21 тыс. ингушей, которые воевали вместе со всеми народами СССР против фашистских захватчиков и после победы они возвращались не домой, с заслуженными орденами герои возвращались не в свой дом, к своим родным, а шли в ссылку вслед за своими близкими. Но мы все вернулись и смогли выстоять, сберечь себя, свою культуру, свой язык и возрождаем свою республику", - сказал на митинге в Назрани глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Также и в Грозном прошел митинг, посвященный 77-й годовщине со дня выселения чеченского народа в Казахстан и Среднюю Азию. В нем приняли участие представители власти, общественные и религиозные деятели.

"Этот ужасный акт (массовая ссылка в Сибирь и Чечню) был прикрыт лживыми обвинениями в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами... Сегодня чеченский народ успешно развивается, планомерно двигается вперед и занимает достоянное место среди братских народов России. Мы всегда будем помнить о жертвах той ужасной трагедии", - говорится в обращении главы Чечни Рамзана Кадырова, которое зачитали на митинге.

Бесплатный хлеб

В Ингушетии в 20 мечетях разных населенных пунктов региона прошли мовлиды (молитвы), которые были прочтены в память о тех, кто погиб во время депортации народа.

"На средства Национального фонда развития Ингушетии, который учрежден главой региона, были закуплены и переданы в 20 мечетей республики все необходимые продукты, для проведения мовлидов: чай, овощи, конфеты, выпечка, мясо. В общем, в религиозных мероприятиях в регионе приняли участие более 3 тыс. человек", - рассказал ТАСС руководитель нацфонда Ахмед Цороев.

По его словам, фондом было закуплено и забито 13 голов крупного рогатого скота.

"У нас получилось более 3 тыс. кг мяса, оно было направлено в мечети для проведения мовлидов, а также переданы в муниципалитеты республики, чтобы местные администрации по своим спискам раздали мясо малоимущим. Также мясо было передано и в Пригородный район Северной Осетии для распределения между малообеспеченными. Всего же благотворительная акция, по первым подсчетам, охватила около 1,5 тыс. человек", - добавил собеседник ТАСС.

Также в этот день в республике некоторые продуктовые магазины объявили об акции по бесплатной раздаче хлеба.

По информации пресс-службы Минспорта региона, в Назрановском районе прошел турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 77-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Его участниками стали около 100 человек.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 гг. были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".