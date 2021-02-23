На судне April у берегов Кубани, откуда эвакуировали часть экипажа, устранили крен

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты устранили крен на судне April, которое после отравления членов экипажа на борту находится на якорной стоянке у берегов Краснодарского края. В настоящее время обеспечена безопасность груза, угроза здоровью населения отсутствует, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко во вторник.

Находящееся под панамским флагом судно April запросило на прошлой неделе на подходе к Керченскому проливу эвакуацию экипажа в связи с отравлением. Один моряк умер, пятеро пострадавших были доставлены в Темрюк. По данным Росморречфлота, судно перевозило ферросилиций, который при намокании может выделять газ. В Темрюкском районе действует режим "повышенная готовность".

"Был крен 4-5 градусов, произвели вентиляцию, осмотрели состояние танков, перекачали топливно-расходную цистерну уже опустевшую, выровняли балластные цистерны. Крена теперь нет, поступления воды нет, повреждений или деформации корпуса нет, состояние штатное. При любом развитии событий буксировки судна в российский порт не планируется. После завершения всех осмотров судно может быть отправлено в порт приписки - к турецким берегам. Оснований для беспокойства по состоянию судна и груза нет, приняты все меры для обеспечения его безопасности. Никакой угрозы здоровью населения нет", - сказал Кравченко.

Он добавил, в районе якорной стоянки в северном устье Керченского пролива со стороны Азовского побережья Кубани, где сейчас находится April, погода нормальная: высота волны 0,7 м, ветер 7-8 м/с.

В Министерстве ГО и ЧС по Краснодарскому краю журналистам добавили, что с владельцем судна ведутся переговоры. "Рассчитываем, что сухогруз продолжит маршрут после выздоровления экипажа и завершения расследования", - сообщили в министерстве. Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин сообщил журналистам, что организовано взаимодействие с морским спасательно-координационным центром и портом Кавказ, проверена система оповещения населения в Темрюкском районе, ведется мониторинг обстановки, сил и средств достаточно.

Ранее сообщалось, что состояние пятерых эвакуированных моряков улучшилось, они принимают пищу, тело умершего моряка пока остается на судне. По предварительным данным, это гражданин Турции. Росморречфлот сообщал, что на судне находились пятеро граждан Турции, двое граждан Грузии и один гражданин Украины.