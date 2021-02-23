МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" в День защитника Отечества поблагодарили более 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и оказали им помощь в личных и бытовых вопросах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба движения.

"В честь памятной даты "Волонтеры Победы" по всей стране навестили героев, чтобы поблагодарить их за защиту Родины во время одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества. В этот день поздравления и слова благодарности получили более 7 000 ветеранов. Активисты движения вручали подарки, устраивали концерты под балконами, оказывали помощь в личных и бытовых вопросах", - отмечается в релизе.

Кроме того, добровольцы передали ветеранам более 10 тыс. "писем Победы", которые люди по всей стране писали героям в рамках одноименного проекта. "Например, в Саратовской области волонтеры навестили Колчина Петра Дмитриевича и Красильникова Леонида Петровича. Ветераны поделились воспоминаниями, своим жизненным опытом и показали фотографии и вырезки из газет военных лет. А в Вологодской области активисты поздравили героев и исполнили для них задорные песни под гармошку", - добавили в пресс-службе.

Волонтеры также посетили могилы героев и помогли ветеранам возложить цветы к воинским захоронениям и братским могилам в рамках акции "Защитим память героев". "К данной инициативе "Волонтеров Победы", "Единой России", "Молодой гвардии" и волонтерской роты "Боевого братства" присоединились и простые граждане из разных городов страны", - отметили в пресс-службе.

В частности, активисты возложили цветы к монументу Победы и памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в столице. "В Москве Поклонная гора выбрана как одно из центральных мест, поэтому более 1 тыс. человек пришло сегодня к монументу Победы. Эту акцию мы посвящаем защите ветеранов, защите героев", - сказал лидер волонтерской роты Антон Демидов, чьи слова приводятся в релизе.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.