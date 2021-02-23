"Врачи без границ" обвинили ЕС в лишении равного доступа к вакцинам от COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Действия Евросоюза, зарезервировавшего миллиарды доз вакцины от коронавируса для своего населения, препятствуют равноправному доступу к вакцинации в мире. Такое мнение высказала в распространенном во вторник в Женеве заявлении гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF).

"ЕС зарезервировал миллиарды доз вакцины для себя, перекрывая глобальный справедливый доступ", - отметила MSF. Она напомнила, что на начальном этапе пандемии "лидеры Евросоюза наметили смелые цели, которые вселили надежду на глобальный ответ" в борьбе с распространением COVID-19. В частности, речь шла о том, чтобы рассматривать вакцины от коронавируса как "универсальное совместное благо", звучали призывы к их широкому производству в мире. "К сожалению, действия ЕС вступили в противоречие с этими амбициозными задачами и порой затрудняли другим странам контроль за пандемией", - констатировали в MSF.

Гуманитарная организация в этой связи призвала Евросоюз облегчить "передачу технологий в области здравоохранения и вакцин фармацевтическими компаниями Европы производителям в странах с низкими и средними доходами". Она ожидает от предстоящей 25-26 февраля встречи лидеров 27 стран ЕС "срочных действий по продвижению большего глобального доступа к вакцинам". "Стратегия ЕС по производству вакцин в Европе в настоящее время не может покрыть потребности ЕС, не говоря уже о мировом спросе", - заявил международный президент MSF Кристос Кристу. По его словам, на Евросоюзе лежит "политическая ответственность обеспечить и позволить любой стране свободно производить основные средства, особенно вакцины, для контроля над этой беспрецедентной пандемией".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 111,8 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 189 153 случая заражения, выздоровели 3 739 344 человека, умерли 84 047.