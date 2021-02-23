В Софии в День защитника Отечества возложили венки к памятнику Советской армии

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Советской армии в центре Софии и мемориалу советским воинам в софийском квартале Лозенец, где похоронены 154 солдата и офицера Красной армии, умершие от ран в госпиталях, состоялась в болгарской столице в День защитника Отечества.

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Венки и цветы к монументам возложили временный глава российской дипмиссии в Болгарии Филипп Воскресенский, дипломаты и работающие здесь сотрудники других российских учреждений, руководители нескольких дипломатических миссий, военные атташе.

В церемонии приняли участие представители болгарских общественных организаций: фонда "Устойчивое развитие Болгарии", форума "Болгария - Россия", Содружества русофилов Болгарии, Союза болгарских журналистов, Совета ветеранов Великой Отечественной войны, мотоклуба "Ночные волки". Кроме того, в мероприятии участвовали болгарские политики и общественные деятели, а также десятки граждан.