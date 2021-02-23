Родственник Елизаветы II получил 10 месяцев тюрьмы за попытку изнасилования

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Британский аристократ, приходящийся внучатым племянником королеве Великобритании Елизавете II, был во вторник приговорен к 10 месяцам тюрьмы за попытку изнасилования. Как сообщает телеканал Sky News, ранее граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон признал себя виновным в нападении на девушку, гостившую в его родовом замке в Шотландии.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в феврале 2020 года 34-летний граф ночью вломился в комнату спавшей гостьи, пытался сорвать с нее одежду и не обращал внимания на ее попытки сопротивляться. В итоге ей удалось вытолкать его за дверь и попросить помощи у находившихся в замке друзей.

Саймон Боуз-Лайон принес извинения жертве нападения, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. "Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее, - заявил родственник Ее Величества, выступая перед зданием суда. - С этой целью я обратился за профессиональной помощью и в течение последнего года ее получал, а также согласился как можно скорее признать свою вину".

К роду графов Старморских принадлежала мать Елизаветы II. Она была дочерью 14-го графа - Клода Боуз-Лайона. В 2016 году после смерти отца Саймон Боуз-Лайон получил по наследству титул 19-го графа Стратморского и членство в Палате лордов британского парламента.