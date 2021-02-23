Спортивный комплекс открыли в военном городке Тверского суворовского училища

ТАСС, 23 февраля. Новый физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовой ареной и бассейном во вторник открыли в военном городке Тверского суворовского училища. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, советник президента РФ Владимир Васильев и губернатор Игорь Руденя, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Современный физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий воспитанников по плаванию, водному поло, хоккею с шайбой, фигурному катанию. Комплекс включает 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками и ледовую площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест", - говорится в сообщении.

На ледовой арене прошли показательные выступления по синхронному катанию, мастер-класс по хоккею и символическое вбрасывание шайбы.