В Сан-Марино доставили первую партию вакцины "Спутник V"

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла в Республику Сан-Марино. Об этом сообщили во вторник в посольстве РФ в Италии и Сан-Марино.

"23 февраля в Республику Сан-Марино прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Договоренность между правительством Республики Сан-Марино и Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского препарата стала еще одним подтверждением традиционно устойчивого и конструктивного взаимодействия между двумя странами", - говорится в сообщении диппредставительства.

Республика Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Ранее его использование было одобрено местными властями. По их заявлению, всего за счет российской вакцины должно быть обеспечено 15% потребности в дозах для иммунизации населения.

Сан-Марино - одно из самых маленьких государств в мире, страна-анклав на Апеннинском полуострове, его территория составляет 61 кв. км, а население - немногим более 30 тыс. человек. Там уточнили, что для применения "Спутника" не требуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Большую часть вакцин, одобренных в ЕС, в республике должны получить по договору с Италией.