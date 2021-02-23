Генсек ООН призвал все страны представить планы по снижению выбросов парниковых газов

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Национальные планы по снижению выброса парниковых газов следует подготовить всем странам мира до конца года, чтобы через десятилетие обеспечить заметные успехи в борьбе с изменениями климата. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"На предстоящей конференции по климату в Глазго мы должны запустить десятилетие реформ. Для этого необходимо, чтобы все страны - члены ООН задолго до ноября, когда пройдет конференция, представили национальные планы по снижению выбросов парниковых газов, которые позволят нам сократить уровень этих выбросов к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года", - сказал он.

Гутерриш также указал на необходимость предоставить немедленную помощь странам, которые уже столкнулись с последствиями изменения климата. Он отметил, что в Тихом океане за последние годы под воду ушли целые острова, что заставило их жителей искать новый дом. В Афганистане, где 40% населения живет за счет работы в сельском хозяйстве, засуха привела к снижению урожаев, а голод толкает людей присоединяться к бандитам и террористам.

Генеральный секретарь ООН также призвал мировое сообщество принять меры, упреждающие социальные последствия климатических изменений, - усилить борьбу с бедностью, обеспечить продовольственную безопасность, защитить людей от вынужденных перемещений. "Уважение прав человека, особенно прав женщин, верховенство закона, принятие всех групп населения в их многообразии - ключевые моменты для разрешения климатического кризиса и создания стабильного и мирного общества", - указал он.

Дебаты Совета Безопасности ООН по климату организованы британским председательством. Тема борьбы с климатическими изменениями приобрела особую актуальность на площадке ООН в последние недели благодаря возвращению США в Парижские соглашения.