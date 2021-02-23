В Сенегале заявили, что ведут переговоры о получении "Спутника V"

РАБАТ, 23 февраля. /ТАСС/. Сенегал ведет переговоры для получения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник президент западноафриканской страны Маки Саль.

"Сенегал для получения вакцины решил действовать на двустороннем уровне со всеми странами - производителями вакцин и с фармацевтическими компаниями", - приводит слова главы государства информационное агентство Agence de Presse Senegalaise.

"Китайская вакцина доступна, она у нас уже есть. Мы смогли получить дозы препарата китайской лаборатории Sinopharm, в том числе благодаря поддержке председателя КНР Си Цзиньпина. Также я обратился к России и президенту Путину", - продолжал Саль.

"Мы ведем переговоры о том, чтобы получить вакцину "Спутник V". Кроме того, мы выступили с инициативами в адрес компаний Johnson & Johnson и Pfizer", - добавил президент. По словам Саля, "Сенегал намеревается приобрести в ближайшие недели более 6,7 млн дополнительных доз вакцин".

Кампания по вакцинации

Ранее во вторник в Сенегале началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первая инъекция была введена министру здравоохранения и социальной поддержки западноафриканской республики Абдулаю Диуфу Сарру. На первом этапе кампании используется препарат китайской лаборатории Sinopharm, 200 тыс. доз которого уже поступили в Сенегал. В приоритетные группы для вакцинации включены медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Как заявил сегодня Саль, "массовая вакцинация позволит иммунизировать население и снизить риски заражения от распространения коронавируса". "Лучше вакцинироваться, чем не вакцинироваться", - подчеркнул сенегальский лидер.

В Сенегале зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом умерли 814 человек, выздоровели свыше 27 тыс.