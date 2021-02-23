В Малом театре сообщили, что Юрия Соломина выпишут из больницы в ближайшие дни

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, ранее госпитализированного с коронавирусом, планируют выписать из больницы в ближайшие два дня. Об этом сообщила ТАСС во вторник директор театра Тамара Михайлова.

"У Юрия Мефодьевича отрицательный тест на коронавирус, он хорошо себя чувствует. Ожидаем, что завтра-послезавтра его выпишут, и надеемся увидеть его в театре", - сказала она.

В минувшие выходные в театре прошла премьера спектакля "Буратино" в постановке Соломина. Режиссер, несмотря на болезнь, попросил не откладывать показ спектакля. В больнице он постоянно находился на связи с постановочной командой и по видеосвязи наблюдал за репетициями.

"Мы показали ему съемку прогона. Он посмотрел, сделал замечания. И с учетом этих замечаний мы уже играли премьеру. Премьера прошла очень хорошо", - рассказала Михайлова.

О госпитализации худрука Малого театра стало известно 16 февраля.