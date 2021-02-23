Джонсон в Совбезе ООН назвал изменение климата одной из главных угроз мировой стабильности

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Изменение климата является одной из главных угроз глобальной стабильности и миру, требующей незамедлительного решения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, открывая во вторник заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме изменения климата.

"Задача Совбеза ООН - противостоять наиболее серьезным вызовам глобальной безопасности и миру, одним из которых как раз и является изменение климата. Потепление на планете создает нестабильность: будь то появление групп людей, которые вынуждены покидать родные места из-за погодных катаклизмов, или полевых командиров, наживающихся на конкуренции за ресурсы, - отметил глава британского правительства.

"В отличие от многих других вопросов, которыми занимается Совет, точный ответ на этот известен всем нам, - продолжил он. - Помогая наиболее уязвимым странам адаптироваться к изменению климата и сведя к нулю мировые показатели выбросов [парниковых газов], мы сможем сохранить не только биологическое разнообразие нашей планеты, но также обеспечить безопасность и процветание".

Как подчеркнул Джонсон, от проблемы изменения климата нельзя отмахнуться, так как рано или поздно всем странам придется столкнуться с теми или иными вызовами в сфере безопасности, которые создает изменение климата.

Выступивший перед членами Совбеза британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо предупредил о масштабном глобальном кризисе, который грозит человечеству. По его словам, изменение мирового климата является "крупнейшей угрозой мировой безопасности, с которой когда-либо сталкивались люди в наше время". Аттенборо подчеркнул, что избежать изменения климата планеты и части его последствий уже нельзя, и призвал мировое сообщество сплотиться перед лицом общей угрозы. При этом он считает, что в случае, если мировые лидеры будут действовать достаточно быстро, наихудшего сценария развития событий можно избежать, минимизировав масштабы потепления и добившись стабилизации климата до того, как станет слишком поздно.

В феврале этого года Великобритания председательствует в Совете Безопасности ООН. В 2021 году Соединенному Королевству также принадлежит председательство в Группе семи. Кроме того, в ноябре этого года страна примет в шотландском Глазго 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая была отложена на год из-за пандемии.