В Гвинее начали вакцинацию от лихорадки Эбола

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Вакцинация населения от лихорадки Эбола началась во вторник на юго-востоке Гвинеи, где произошла в текущем месяце вспышка этого заболевания. Об этом сообщило на своем портале региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

"В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились еще на стадии разработки, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Сейчас Гвинея располагает инструментами и знаниями для борьбы с эпидемией". Вакцина была доставлена в Гвинею 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве в количестве 11 тыс. доз. Используется вакцина rVSV-ZEBOV, которую разработали канадские ученые и произвела компания Merck. Она применяется с 2018 года в Демократической Республике Конго (ДРК) и подтвердила свою эффективность.

На текущий день в Гвинее выявлено десять случаев заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ). Пять человек умерли. Первый инфицированный вирусом Эбола был обнаружен в начале текущего месяца на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке. Правительство Гвинеи объявило 14 февраля о начале эпидемии БВВЭ в префектуре Нзерекоре. Вакцинации подлежат лица, которые имели контакт с зараженными.

Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Тогда в этой части Африки умерли 11 300 человек, заболели более 28 тыс. Наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась тогда и в соседних с Гвинеей Либерии и Сьерра-Леоне. Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка вируса Эбола - вторая в текущем месяце в Африке. На востоке ДР Конго с 1 февраля в районе города Бутембо были выявлены четверо инфицированных Эболой. Двое из них умерли.