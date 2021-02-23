В некоторых школах Баварии с осени "урок ислама" станет предметом по выбору

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. "Урок ислама" станет с осени текущего года предметом по выбору в некоторых школах федеральной земли Бавария. Такое решение приняло во вторник правительство региона.

Соответствующий пилотный проект был запущен в 2009 году. Он нацелен прежде всего на учеников, исповедующих ислам - они смогут выбирать между такими предметами, как этика, "урок ислама" или религиоведение.

Как отмечается в законопроекте, учителя на немецком языке будут рассказывать об исламе "в духе ценностной системы Основного закона и баварской конституции".

Проект будет запущен примерно в 350 школах. Всего их в Баварии около 6 тыс.