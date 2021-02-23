Родители школьников в Лионе пытаются через суд вернуть мясо в меню школьных столовых

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Решение мэрии Лиона о временном переходе на единое меню без мяса во всех школах города оспаривают через суд недовольные родители учеников. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

"Родители требуют то, что было обещано в начале учебного года, а именно мясо в отдельные варианты меню. Они требуют возвращения к этой норме, - заявила телеканалу адвокат Маэль Конт. - Конечно, особые меры в рамках борьбы с коронавирусом могут приниматься на национальном уровне посредством правительственных декретов. Но никаких декретов по поводу школьного питания принято не было".

Единое меню было введено в школах Лиона по решению городской администрации под управлением коалиции из представителей партии "Европа. Экология. Зеленые" и ряда левых движений. Несмотря на отсутствие в нем мяса, оно не является полностью вегетарианским: в нем по-прежнему присутствуют яйца и рыба. Мэр города Грегори Дусэ пояснил, что таким образом власти рассчитывают уменьшить очереди в столовых и обеспечить более быструю выдачу заказов. Это делается также в рамках нового санитарного протокола по борьбе с эпидемией, распространенного Министерством народного образования, по делам молодежи и спорта Франции, который, в частности, предписывает увеличить дистанцию между посетителями столовых до двух метров.

"Когда мы увидим, что эпидемия отступает, если министерство смягчит протоколы, тогда мы вернемся к нормальному положению вещей", - констатировал он.