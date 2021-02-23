Дворцовый мост в Петербурге украсили подсветкой в честь Дня защитника Отечества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Дворцовый мост Санкт-Петербурга украсили подсветкой в стилистике российского триколора в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе учреждения по организации наружного освещения Санкт-Петербурга "Ленсвет".

"По случаю празднования Дня защитника Отечества Дворцовый мост - один из символов Санкт-Петербурга - на пять часов "оденется" в цвета флага России. С 19:00 до 24:00 на пролетах моста появятся белые, синие и красные световые полосы", - говорится в сообщении. 24 февраля подсветка Дворцового моста будет переведена в обычный режим работы.

Архитектурно-художественную подсветку Дворцового моста создают около 600 светодиодных светильников, расположенных на инженерных конструкциях переправы. Управление энергосберегающим оборудованием, расположенным почти по всей 250-метровой длине моста, осуществляется дистанционно из единого диспетчерского центра.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Эта дата стала праздничной еще в СССР. Тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сейчас этот день является выходным.