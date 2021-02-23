{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Температура воздуха в Германии за неделю поднялась более чем на 40 градусов

По данным Германской метеослужбы, в Гёттингене 14 февраля столбики термометра опустились до минус 23,8 градуса по Цельсию, а уже 21 февраля воздух прогрелся до плюс 18,1 градуса

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Рекордный скачок температуры воздуха за неделю зафиксирован в Германии - колебание в ряде районов страны составило более 40 градусов. Об этом сообщила во вторник Германская метеослужба.

Эксперты указали на то, что в Гёттингене (федеральная земля Нижняя Саксония) 14 февраля столбики термометра опустились до минус 23,8 градуса по Цельсию, а уже 21 февраля воздух прогрелся до плюс 18,1 градуса. То есть рост в течение недели составил 41,9 градуса, что является рекордом. Прежний был установлен в мае 1880 года, когда в течение семи дней повышение температуры составило 41 градус.

В Берлине столбики термометра поднялись во вторник до плюс 18 градусов. Причем неделю назад в городе еще лежал снег.

Теги
Германия
Пандемия COVID-19
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом
Его помощник Петер Мацинка сообщил, что лечение будет проходить амбулаторно
Читать полностью