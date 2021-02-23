В Британии впервые с октября выявили менее 9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 8 489, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 548 инфицированных.

Днем ранее власти сообщили о 10,6 тыс. случаев заражения и 178 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 121,3 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,13 млн. Темпы распространения вируса снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев.

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон представил план постепенной отмены ограничительных мер в Англии. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае улучшения эпидемической обстановки откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен во вторник также анонсировала программу поэтапного снятия ограничения. Так, с 15 марта в этой части королевства планируется разрешить встречи на улице компаниям из четырех человек, а непродовольственные магазины и места общественного питания, как предполагается, откроются уже в последнюю неделю апреля. С начала текущей недели в Шотландии возобновились занятия в начальных школах.

Вакцинация в Великобритании

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.

К настоящему моменту привиты 17,9 млн человек - более 27% населения королевства. При этом в последние два дня в Великобритании вакцину получили менее 200 тыс. человек за сутки, что является одним из самых низких показателей с начала ведения данной статистики в январе. Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок во вторник в интервью радиостанции LBC объяснил, что снижение темпов вакцинации произошло из-за сокращения поставок препаратов в страну. "Это вопрос исключительно поставок. На этой неделе у нас меньше вакцин, зато потом, в марте, у нас будут большие объемы", - указал он.

Как ранее подтвердил Джонсон, до конца июля возможность получить вакцину будет у всех совершеннолетних жителей страны. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.