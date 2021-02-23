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Пандемия COVID-19
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Зеленский поручил оперативно начать на Украине вакцинацию от коронавируса

Президент Украины также подтвердил готовность сделать прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать процесс вакцинации от коронавируса в стране как можно быстрее. В первую очередь будут прививаться медики, во вторую - военнослужащие, с которыми планирует вакцинироваться и глава государства.

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"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии [вакцины]. Но она должна быть добровольной - никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", - заявил Зеленский, слова которого приводит во вторник его офис. Заявление главы государства связано с прибытием в страну первой партии вакцины от коронавируса.

В первую очередь, напомнили в администрации президента, будут привиты медики, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, экстренной медпомощи, семейные врачи, во вторую - военнослужащие. "Владимир Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий", - заверили в офисе.

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия COVID-19
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