Зеленский поручил оперативно начать на Украине вакцинацию от коронавируса

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать процесс вакцинации от коронавируса в стране как можно быстрее. В первую очередь будут прививаться медики, во вторую - военнослужащие, с которыми планирует вакцинироваться и глава государства.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии [вакцины]. Но она должна быть добровольной - никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", - заявил Зеленский, слова которого приводит во вторник его офис. Заявление главы государства связано с прибытием в страну первой партии вакцины от коронавируса.

В первую очередь, напомнили в администрации президента, будут привиты медики, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, экстренной медпомощи, семейные врачи, во вторую - военнослужащие. "Владимир Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий", - заверили в офисе.